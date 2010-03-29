Эксперт: в центре внимания рынка золота будет ситуация в Европе

В центре внимания рынка драгоценных металлов в ближайшем времени будет оставаться валютный рынок и развитие ситуации с долговыми проблемами в Европе.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

При этом, добавил он, сохраняются также опасения относительно возможного роста инфляции, ведь золото, как правило, покупают на фоне опасений по поводу усиления ценового давления.

Как сообщил эксперт, в среду, 24 марта, цены на металлы снизились вместе с евро, когда опасения по поводу госдолгов распространились на Португалию после понижения ее рейтинга. Инвесторы часто покупают золото как средство хеджирования от слабости доллара и, наоборот, продают его, когда американская валюта растет. Котировки фьючерсов на золото немного выросли в четверг, но затем утратили завоеванные позиции на торгах после закрытия сессии, когда президент Европейского центрального банка Жан-Клод ТРИШЕ негативно отозвался о перспективе участия в решении долговых проблем Греции Международного валютного фонда.

По словам В.СКИДАНА, поступившая информация о том, что Германия выступает в поддержку участия МВФ в «спасении» Греции, негативно сказывалась на евро. В ходе второй половины нью-йоркской сессии в четверг единая европейская валюта оказалась под усиленным давлением, когда глава ЕЦБ упрекнул страны ЕС в том, что они не справляются с кризисом в Греции собственными силами, сказав, что финансовая помощь со стороны МВФ была бы "очень плохим" решением. На фоне этих комментариев доллар вырос, в результате чего золото утратило позиции, завоеванные в рамках небольшого роста в ходе очной сессии.

Эксперт отметил, что рост доллара в последнее время оказывает давление на золото, и оно по-прежнему получает некоторую поддержку благодаря покупкам в других валютах. Золото на мировых рынках было отмечено на прошедшей неделе в диапазоне 1104-1087 долларов за тройскую унцию. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 288,5/279,5 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.