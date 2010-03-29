Валютные рынки находились в напряжении всю неделю

Ключевой Саммит ЕС, направленный на разрешение ситуации с долгами Греции, а также 2-дневные слушания в Конгрессе США, продержали валютные рынки в напряжении всю прошедшую неделю.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, несмотря на то, что лидеры Евросоюза согласовали предложение о двусторонней помощи государству, евро продолжил падение, отметившись против доллара вечером в четверг на новом 10-месячном минимуме 1.3266. Пара удержалась выше линии поддержки 1.3250 после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ заявил о том, что одобряет окончательное соглашение ЕС по плану помощи Греции. Не смотря на то, что в черновом варианте плана пока нет конкретных цифр, по приблизительным прогнозам сумма составит около 22 млрд. евро. Учитывая, что Греция до сих пор не запросила никакой финансовой поддержки, сроки активации механизма остаются под вопросом.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, «в долгосрочной перспективе факт подписания соглашения остается негативным для единой валюты, поскольку сейчас рынок не уверен том, будет ли это двустороннее сотрудничество эффективным в действии». Пока остается не ясным, как Греция намерена сократить огромный государственный долг, в то время как высока вероятность возникновения аналогичных проблем уже в других европейских государствах. В ближайшие месяцы единая валюта может обвалиться против доллара США к 1.2700 против йены - к 117.00.