Эксперт: негативный настрой по паре евро/доллар сохраняется

Негативный настрой по валютной паре евро/доллар сохраняется.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, сейчас пара торгуется в районе 1.3400. Если ей не удастся преодолеть сопротивление в зоне 1.3440, цена может возобновить снижение к уровню 1.3250 и, далее, к 1.3230/20. По оценкам дилеров, в ближайшие недели евро/доллар сохраняет потенциал для снижения в область 1.31/1.29.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, новости из Дубаи и Португалии стали ярким напоминанием того, что многие мировые экономики столкнулись с проблемами крупных долговых обязательств. Это должно заметно отразиться на тяге инвесторов к риску еще в течение многих месяцев и, потенциально, лет, ускорив темпы диверсификации из валют в другие, более материальные, активы, такие как драгоценные металлы.

Эксперт отметил, что в ходе слушаний в Конгрессе глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ снова повторил, что экономика по-прежнему нуждается в поддержке адаптивной монетарной политики, в очередной раз подчеркнув приверженность «продолжительному периоду» низких ставок. Глава ФРС также напомнил, что расширение спрэда между ставкой по федеральным фондам и дисконтной ставкой не следует «расценивать как указание на изменение перспектив монетарной политики».