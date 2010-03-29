НБУ отозвал генеральную валютную лицензию у КС «Володар»

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную валютную лицензию у Кредитного союза «Володар». Об этом говорится в письме НБУ (№28-112/975-4708), текстом которого располагает УНИАН.

«В соответствии с распоряжением Национального банка Украины от 26 марта 2010 года №150-р, генеральная лицензия от 11 января 2010 года №63 на осуществление Кредитным союзом “Володар” валютных операций (привлечение финансовых активов… и предоставление финансовых кредитов) отозвана», - говорится в письме НБУ.

Как сообщалось, вопрос предоставления генеральной валютной лицензии одному из кредитных союзов был одним из тех, которые обсуждались 22 марта т.г. на встрече председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и, на то время, председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Виктора СУСЛОВА.

«Госфинуслуг считает недопустимым предоставление кредитным союзам генеральных валютных лицензий и предлагает НБУ способствовать внесению изменений в нормативные акты относительно недопущения осуществления операций в иностранной валюте кредитными союзами», - говорилось в сообщении пресс-службы комиссии по итогам встречи.