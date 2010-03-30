Экономист: обменный курс гривни вернулся к курсу Нацбанка

Обменный курс гривни на межбанковском рынке вчера девальвировал и вернулся к курсу Национального банка Украины (НБУ).

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что после того, как участники рынка существенно отклонились от курса Нацбанка в пятницу (7,91 грн./долл. против 7,93), в понедельник они решили вернуться к ориентиру, установленному центробанком. Межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 7,9210-7,9275 грн./долл. Украинская валюта за день подешевела к американской на 0,2%.

По словам экономиста, Нацбанк в понедельник присутствовал на рынке с заявкой на покупку долларов по курсу 7,925 грн./долл. С начала 2010 года гривня укрепилась к доллару на 0,9%.