Наличный доллар "топчется" на месте

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 29 марта и сегодня составляет 10,57 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,68 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2629/0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,47 грн./евро, курс продажи повысился на 0,4% – до 10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,68 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,72 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2635 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,934 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,925, к евро – 10,675768, к российскому рублю – 0,26746.