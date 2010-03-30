Межбанк: котировки по доллару растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9190/7,9280 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2695/0,2699 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7040/10,7185 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3516/1,3518 долл./евро (29 марта – 1,3471/1,3473 долл./евро).

В понедельник, 29 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9250 грн./долл.