Эксперты: курс гривни останется близким к текущему уровню

Курс гривни останется близким к текущему уровню на протяжении нескольких месяцев.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

При этом, по мнению аналитиков, некоторое снижение будет возможно в августе, что связано с планами Национального банка Украины по увеличению монетарной базы, а также с сезонным повышением спроса на валюту.

В обзоре говорится, что после затруднений в начале 2010 года недостаток иностранной валюты уменьшился. Национальный банк начал покупать валюту на открытом рынке, при этом продолжая продавать ограниченное количество валюты «Нафтогазу», в связи с чем платежный баланс на конец февраля оставался негативным. «У нас позитивные ожидания относительно платежного баланса. В 2010 году текущий счет не будет значительно отклоняться от нулевого значения», - прогнозирует аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

В обзоре также отмечается, что украинские компании нефинансового сектора должны без особых затруднений осуществить выплаты по своим внешним долгам. Помимо этого, правительство может успешно привлечь на внешних рынках больше средств, чем оно обязано выплатить.

По словам аналитиков, банки должны осуществить достаточно значительные выплаты по своим внешним займам, однако объемы выплат все же будут меньше по сравнению с 7,9 млрд. долларов США в 2009 году. При этом банки остаются осторожными в кредитовании и имеют очень ограниченные возможности по выдаче валютных кредитов. Аналитики «Эрсте Банка» прогнозируют увеличения объемов кредитования, в том числе и в иностранной валюте, при условии дальнейшей стабилизации политической ситуации в Украине.