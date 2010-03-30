К закрытию межбанка евро откатилось до 10,68/10,69 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9190/7,9280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9205/7,9260 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9215/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9240 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2699 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2694/0,2696 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2691/0,2692 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,4101 рублей за доллар (-0,1399).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3516/1,3518 долл./евро, а к 15:25 понизились до 1,3483/1,3485 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7040/10,7185 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6755/10,6870 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6815/10,6910 грн./евро.