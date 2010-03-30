Украина и МВФ не пришли к согласию по дефициту бюджета-2010

Украина и МВФ не пришли к согласию об уровне дефицита Госбюджета-2010

Правительство Украины и МВФ пока не пришли к согласию относительно приемлемого уровня дефицита Госбюджета страны на 2010 год. Об этом сообщается по итогам встречи вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО с представителями миссии МВФ в Украине.

«Относительно дефицита Государственного бюджета и показателей социальных стандартов стороны не пришли к согласию, потому в ближайшее время состоится дополнительная техническая встреча по окончательному уточнению этих и других показателей проекта бюджета Украины на 2010 год», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Украинские власти на встрече очертили пути наполнения бюджета Украины в текущем году. В частности, за счет налогообложения предметов роскоши, увеличения акцизного сбора на коньяки и сигары, престижные марки автомобилей, за счет внесения изменений в нормативы на специальное использование водных ресурсов, недр и других природных ресурсов.

Как сообщалось, в конце прошлой недели первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит на уровне 6% от ВВП для продолжения программы сотрудничества. Но эту цифру она назвала не окончательной и отметила, что ее можно считать как ориентир.

Сегодня глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью РИА “Новости", что Фонд считает необходимым обновить действующую программу сотрудничества с Украиной или разработать новую.

Однако окончательное решение о формате сотрудничества МВФ и Украины должно принять само украинское правительство. "Это в большой степени зависит от украинского правительства", - сказал он.

После почти пятимесячного перерыва в сотрудничестве, связанного с проведением выборов Президента в Украине, глава МВФ считает необходимым его интенсифицировать. "Я уверен, что в интересах Украины как можно быстрее возобновить отношения с МВФ", - считает он.

В свою очередь директор Европейского департамента МВФ Марек БЕЛКА в интервью РИА “Новости” заявил, что не ожидает заключения какого либо соглашения по программе сотрудничества между МВФ и Украиной по итогам работы миссии Фонда, которая находится сейчас в Киеве. "Мы хотели бы сначала познакомиться с новыми людьми и их программой, а также оценить, что произошло за последние месяцы, когда возникла пауза в наших взаимоотношениях", - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что пока не ясно, будет ли продолжена старая программа сотрудничества между Фондом и Украиной или будет подготовлена новая. "Это мы еще не решили", - отметил он, подчеркнув, что многое будет зависеть от работы нынешней миссии, которая предложит тот или иной вариант. "Мы ожидаем от украинского правительства обращения о подготовке последующей программы", - сказал глава Европейского департамента МВФ. Если потребуется, после возвращения нынешней миссии в Вашингтон будет подготовлена еще одна миссия. Однако возможные сроки новой миссии М.БЕЛКА не обозначил. (Текущая миссия МВФ завершит свою работу в Киеве 2 апреля).

Продолжение сотрудничества Фонда и Украины потребует от украинского правительства соблюдение ряда условий, в частности, ограничить бюджетный дефицит. По словам М.БЕЛКА, необходимо также продолжить реформу финансового сектора и привести в порядок газовый сектор страны. "В общем, ничего нового, без этого устойчивый рост в Украине не возобновится", - отметил представитель МВФ.

Касаясь газового сектора Украины, он заявил, что МВФ ожидает реализации двух базовых условий: внутренние цены на газ будут доведены до уровня, который покрывает его себестоимость, а также будет обеспечена прозрачность газового сектора. "Мы настаиваем на прозрачном управлении этим сектором, прозрачном управлении "Нафтогазом", - подчеркнул представитель МВФ. Однако эти условия не означают немедленной реализации. "Конечно, это не должно быть сразу, этого можно достигнуть поэтапно, но это то, о чем мы точно должны договориться", - сказал он.

В то же время М.БЕЛКА высказался с оптимизмом в отношении восстановления украинской экономики. "Украинская экономика прошла дно и есть обнадеживающие признаки в экономике", - считает он. Даже в период приостановки сотрудничества МВФ и Украины ничего драматического не произошло. Так, курс гривны остается достаточно стабильным, катастрофы не произошло. Тем не менее, украинская экономика, по мнению МВФ, переживает достаточно сложные времена. "Мы намерены помочь украинской экономики и правительству, но мы должны понять приоритеты нового правительства и сконструировать программу", - сказал М.БЕЛКА.