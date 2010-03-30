Экономист: НБУ повысил стабильность валютного рынка

Национальный банк Украины (НБУ) повысил внутридневную стабильность валютного рынка, поскольку теперь игрокам уже не нужно играть в игру «угадай сегодняшний курс интервенции».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, во вторник, 30 марта, рыночные котировки гривни к доллару продолжили ориентироваться на курс интервенций НБУ. А.БЛИНОВ подчеркнул, что Нацбанк недавно изменил линию поведения: вместо выхода на рынок под закрытие торгов теперь он снова объявляет заявки на покупку доллара утром.

Таким образом, отметил экономист, в течение вторника обменный курс оставался стабильным, плотно придерживаясь курса интервенции НБУ. По его наблюдениям, гривня на межбанковском валютном рынке сегодня осталась стабильной по отношению к доллару.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9190/7,9280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9205/7,9260 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9215/7,9255 грн./долл.

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9240 грн./долл.