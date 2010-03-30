Следующий транш МВФ не будет стимулировать экономику

Очередной транш Международного валютного фонда, в случае, если будет предоставлен Украине, не сможет заложить оснований для дальнейшего самостоятельного развития украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции сообщил экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО.

В то же время, эксперт отмечает, что украинское правительство на данный момент не может отказаться от этих средств, поскольку только через займы и денежные вливания в экономику можно поддержать спрос и экономические показатели. «Правительство не может себе позволить ничего, кроме сдерживания падения экономики и рецессионных процессов», - говорит С.ЯРЕМЕНКО.

Он также отмечает, что эмиссия будет осуществляться как в случае предоставления кредита, так и без него. Только в одном случае под обеспечение займа МВФ, а в другом – Нацбанк напечатает деньги для необходимых валютных платежей.

По словам С.ЯРЕМЕНКО, «требования МВФ по денежному голоду в украинской экономике, а также установление рыночных процентных ставок по кредитам и плавающий курс – эти факторы не смогут вывести Украину из кризиса».

«Кредитные вложения в экономику продолжают падать, а это говорит о том, что мы даже не вышли из рецессии на ровную плоскость. Я не говорю уже о росте этих вложений», - отмечает эксперт. По его мнению, в перспективе ближайших трех месяцев не может быть роста ВВП. «А вот тот показатель ВВП, который мы сейчас наблюдаем, говорит просто о том, что в прошлом году он был еще меньшим. Это не рост. Это некоторая стабилизация положения», - считает он.

Кроме того, С.ЯРЕМЕНКО подчеркнул, что на сегодня экономика дошла до состояния, когда предприятия уже не просят кредитов. «И даже если давать под 5-10%, это не значит, что все предприятия эти деньги возьмут. А это говорит о том, что Нацбанк денежным голодом довел экономику до того, что она будет провоцировать стагнацию банковского сектора. Потому что у него нет ресурсов, чтобы погашать те пассивы, которые он привлек под 25%», - отметил он.