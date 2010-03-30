Сегодня бюджет получил 3,3 млрд. грн.

По результатам проведения Министерством финансов Украины сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в госбюджет поступило 3,3 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Установленный уровень доходности предложенных к размещению бумаг был на уровне: со сроком погашения 15 сентября 2010 года – 14% годовых, 26 января 2011 года – 14%, 20 февраля 2013 года – 14,5%, 28 января 2015 года – 15%, 26 сентября 2012 года – 14%.

Номинальная стоимость одной ОВГЗ – 1 тыс. грн.

Как сообщалось, объем размещенных ОВГЗ на предыдущем аукционе 23 марта т.г. составил 1,041 млрд. грн.

На прошлой неделе (с 22 по 29 марта) Национальный банк Украины (НБУ) увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,242 млрд. грн. – до 71,858 млрд. грн.

В свою очередь, коммерческие банки сократили портфель бумаг украинского правительства на 1,3 млрд. грн., другие держатели – на 0,559 млрд. грн.

При этом, нерезиденты увеличили объем имеющийся в их собственности ОВГЗ на 0,5 млрд. грн. – до 2,318 млрд. грн.

Всего, по данным Нацбанка, в обращении на вторичном рынке находится ОВГЗ на общую сумму 99,777 млрд. грн.

За январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.