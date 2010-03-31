Рубль подорожал к евро на 11 коп. на открытии торгов

Курс доллара вырос на открытии валютных торгов на ММВБ в среду на 1 копейку - до 29,47 рубля, курс евро потерял 11 копеек и опустился до 39,56 рубля, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам на 10.04 мск, сократилась до 34,02 рубля против 34,05 рубля во вторник. На закрытии накануне курс доллара расчетами "завтра"составлял 29,46 рубля, курс евро - 39,67 рубля. Рубль по отношении к корзине демонстрирует слабую динамику на фоне стабилизировавшихся вблизи годовых максимумов цен на нефть, при этом российская валюта укрепляется к европейской вслед за снижением евро на Forex.

Котировки майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent к 10.00 мск подросли до 81,3 доллара за баррель с 81,2 доллара накануне вечером. Пара евро-доллар к открытию валютной сессии в России торговалась на отметке 1,3412 против 1,3475 вечером во вторник.