Украине дефолт не угрожает?

Тигипко прогнозирует, что дефолта по внутренним и внешним государственным платежам не будет

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что дефолта по внутренним и внешним государственным платежам не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Будут выплачиваться заработные платы, пенсии, все обязательства государство будет обслуживать. По внешним долгам дефолта не будет”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, правительстве сейчас отрабатывает все проблемные вопросы по бюджету-2010.

“Речь идет и о наполнении Пенсионного фонда и о сбалансированности бюджета НАК “Нафтогаз Украины”, и о уровне возмещения НДС”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что по итогам марта по долгам “Нафтогаза” возможно будет рассчитаться собственными силами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА высказала мнение, что на сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует .

13 марта на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что на сегодняшний день, не смотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.

Отметим, на сегодняшний день совокупный долг Украины ряд экспертов оценивают в более 100 млрд долл. А по официальным данным, государственный и гарантированный государством долг только с начала года вырос почти на 0,68% - до 38 млрд долл.