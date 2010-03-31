Межбанк открылся падением евро: 10,62/10,64 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным понижением котировок – 7,9180/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2684/0,2688, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6260/10,6415. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3422/1,3424 (вторник - 1,3516/1,3618).

Во вторник, 30 марта, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9240.