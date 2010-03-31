Азаров утверждает, что Кабмин делает все для стабильности цен

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что экономический блок правительства предпринимает недостаточно мер для обеспечения ценовой стабильности на потребительском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня, открывая заседание правительства.

«Я обращаю внимание КЛЮЕВА и ТИГИПКО на недостаточность мер, которые они предпринимают, чтобы обеспечить стабильность ценовой ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что ценовая стабильность на рынке является обязательным условием позитивных изменений в экономике и социальной сфере.

«Особую обеспокоенность вызывают попытки отдельных владельцев использовать свое монопольное положение, а по картельным договоренностям - для повышения цен», - объяснил он.

«Также хочу обратить внимание бизнеса, что ценовая стабильность и честное рыночное ценообразование, прежде всего, отвечают именно их долгосрочным интересам, ведь повышение цен в одной отрасли провоцирует цепную реакцию в других отраслях. Правительство будет использовать все имеющиеся возможности для удержания ценовой ситуации в интересах общества», - заявил Н.АЗАРОВ.