На межбанке евро выросло до 10,65/10,65 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2684/0,2688, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2686/0,2687. В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 29,4815 (-0,0714).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3422/1,3424, а к 12:00 поднялись до 1,3452/1,3454. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6260/10,6415, а к 12:00 цены ушли вверх – 10,6515/10,6595.