Укрпромбанк отберет оценщика своих активов

ООО «Укрпромбанк» объявило тендер по отбору оценщика активов банка с целью их дальнейшей реализации на конкурсной основе. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» 31 марта.

Среди требований к участникам тендера: наличие сертификата/лицензии субъекта оценочной деятельности, опыт проведения аналогичный оценок в банковском секторе, наличие региональной сети, специализация в различных отраслях, безупречная деловая репутация, соответствие тарифов участника тендера средневзвешенным рыночным тарифам на проведение оценки имущества (активов).

Также указывается, что тендерные предложения принимаются не позже, чем 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Нацбанк принял решение отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации ООО «Укрпромбанк».