НБУ не изменил курс интервенций на межбанке

Национальный банк Украины сегодня не изменил курс своих интервенций на валютном межбанковском рынке и готов выкупать валюту по 7,924 грн. за 1 доллар США.

Об этом сказано в телеграмме Нацбанка, тестом которой располагает УНИАН.

Напомним, на протяжении нескольких предыдущих сессий на валютном межбанке Нацбанк укреплял курс интервенций. В понедельник, 29 марта, он был на уровне 7,925 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным понижением котировок – 7,9180/7,9270 грн./долл.