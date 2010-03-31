ФРС: Экономика США набирает обороты

Экономическое восстановление США набирает обороты, так как деловая активность укрепляется, несмотря на сохраняющуюся слабость рынка труда, заявил во вторник президент ФРБ Далласа Ричард Фишер.

Он указал на улучшение в разных областях экономики - от грузоперевозок до розничной торговли - утверждая, что восстановление экономики идет стабильным, устойчивым путем,сообщает Рейтер.

Эти комментарии говорят о том, что Фишер, инфляционный "ястреб", настрой которого несколько смягчился в последние месяцы, готов к отмене некоторых антикризисных мер, осуществляемых ФРС в целях борьбы с финансовым кризисом.

"В совокупности многочисленные факты свидетельствуют, что в отсутствие какого-либо внешнего потрясения, восстановление, начавшееся прошлым летом, вряд ли пойдет вспять, и будет прогрессировать, медленно набирая обороты в течение года", - сказал Фишер.

Он повторил свой прогноз о том, что ВВП США вырастет в 2001 году примерно на 3 процента.

"Это меньше, чем то, к чему мы привыкли до кризиса, и это может не привести и такому быстрому снижению безработицы, как нам хотелось бы. Но это позитивно и достойно внимания", - сказал он, выступая на конференции.

Фишер также заявил, что пока не призывает к повышению ключевой ставки, ни к продаже активов. Но он добавил, что у ФРС есть инструменты, необходимые для отмены денежно-кредитных стимулов в нужное время.

В этом году Фишер не является голосующим членом Комитета ФРС по работе на открытом рынке, однако он участвует в дискуссиях Центробанка, которые проходят по 10 раз в год.