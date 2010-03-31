Переговоры с МВФ продолжатся в Вашингтоне

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в скором времени намерен провести переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в Вашингтоне (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

С.ТИГИПКО отметил, что его визит в США состоится после того, как 2 апреля в Киеве завершит работу Миссия МВФ.

«Я поеду в Вашингтон, и мы продолжим переговоры», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ТИГИПКО не исключал, что ему необходимо будет посетить штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне для проведения переговоров о продолжении сотрудничества.

Напомним, правительство Украины и МВФ пока не пришли к согласию относительно приемлемого уровня дефицита Госбюджета страны на 2010 год. Таковы итоги встречи вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО с представителями миссии МВФ в Украине.

«Относительно дефицита Государственного бюджета и показателей социальных стандартов стороны не пришли к согласию, потому в ближайшее время состоится дополнительная техническая встреча по окончательному уточнению этих и других показателей проекта бюджета Украины на 2010 год», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Украинские власти на встрече очертили пути наполнения бюджета Украины в текущем году. В частности, за счет налогообложения предметов роскоши, увеличения акцизного сбора на коньяки и сигары, престижные марки автомобилей, за счет внесения изменений в нормативы на специальное использование водных ресурсов, недр и других природных ресурсов.

Между тем, в конце прошлой недели первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит на уровне 6% от ВВП для продолжения программы сотрудничества. Но эту цифру она назвала не окончательной и отметила, что ее можно считать как ориентир.