Эксперт: с начала года банки начали снижать ставки по депозитам

С начала текущего года банки начали постепенно снижать ставки по депозитам.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, это обусловлено тем, что банки постепенно удлиняют сроки вкладов и снижают процентные ставки.

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, в последнее время население начало продавать валюту и класть гривню на депозиты. По ее прогнозам, быстрее всего будут падать в цене валютные вклады. «Если на дорогие кредиты в гривне спрос небольшой, но есть, то валютным кредитованием банки практически не занимаются, так как не имеют права выдавать ссуды в инвалюте заемщикам, которые не получают валютную выручку», - отметила эксперт. Соответственно, в долларах и евро банки нуждаются намного меньше, добавила она.