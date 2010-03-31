Годовая инфляция в еврозоне вырастет в марте до 1,5%
16:45, 31 марта 2010Финансы
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Предварительные данные Евростата
По предварительным данным, годовая инфляция в марте 2010 года (март-2010 к марту-2009) в зоне евро составит 1,5%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
В феврале 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,9%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,4%.
К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.
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