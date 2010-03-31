Эксперт: процентные ставки по всем видам вкладов снизились

На прошедшей неделе на рынке депозитов физических лиц снизились процентные ставки по всем видам вкладов.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 22 по 26 марта 2010 года на рынке депозитов физических лиц укрепилась тенденция к снижению процентных ставок в большей степени на краткосрочные вклады и в меньшей степени на долгосрочные, независимо от валюты вклада. Такая ситуация обусловлена необходимостью привлекать денежные средства на долгосрочные периоды, а также снизить стоимость привлекаемых ресурсов, считает эксперт.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, средняя ставка привлечения по депозитам на 1 месяц упала на 0,43 пункта по вкладам в гривне, на 0,5 пункта – в долларах США и на 0,94 пункта - в евро. По депозитам со сроком привлечения на 3 месяца средняя ставка упала на 0,37 пункта по вкладам в гривне и долларах США, на 0,61 пункта - в евро. Средние процентные ставки по вкладам с более длительным сроком размещения (6 и 12 месяцев) в национальной валюте снизились в среднем на 0,3 пункта, в долларах США - на 0,29 пункта, в евро – на 0,42 пункта.

По информации эксперта, на конец прошлой недели процентные ставки по депозитам в гривне составили: на срок 1 месяц – от 15,0 до 19,0% годовых; на 3 месяца – от 15,25 до 20,5%; на 6 месяцев – от 16,25 до 21,5%; на 12 месяцев – от 16,25 до 22,25%. По вкладам в долларах США процентные ставки следующие: на 1 месяц – от 5 до 10,0% годовых; на 3 месяца – от 6,5 до 11,25%; на 6 месяцев – от 7,0 до 12,0%; на 12 месяцев – от 7,0 до 12,5%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на 1 месяц – от 3,0 до 10,0% годовых; на 3 месяца – от 2,25 до 11,25%; на 6 месяцев – от 2,5 до 12,00%; на 12 месяцев – от 2,75% до 12,50%.