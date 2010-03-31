Эксперт: банки пока не могут возобновить активное кредитование

Банки пока не имеют возможности возобновить активное кредитование физических лиц по объективным причинам.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, это происходит из-за отсутствия платежеспособных заемщиков и недорогих долгосрочных ресурсов, а также по причине того, что действия государства не направлены на улучшение ситуации на рынке.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на рынке кредитования физических лиц в период с 22 по 26 марта т.г. изменений не происходило. По кредитам на автомобили банки сейчас предлагают кредиты на срок 1-3 года, реже встречаются предложения по кредитованию на срок до 5-7 лет, под процентную ставку от 22,28% - 33,5% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля. Условия по кредитам на потребительские цели такие: валюта – гривня, сумма кредита до 10000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36% до 78,0% годовых.

По информации эксперта, ипотечные кредиты в настоящее время предлагаются на таких условиях: срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26-28,9% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости недвижимости. По-прежнему ипотеку кредитуют в основном либо под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам, либо первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками.