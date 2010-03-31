Банки обязаны предоставлять информацию по требованию АМК

Согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины, банки обязаны предоставлять информацию по требованию Антимонопольного комитета (АМК).

Об этом говорится в пресс-релизе АМК, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, Высший хозсуд подтвердил правомерность решения Донецкого областного отделения АМК относительно наложения 15 тыс. грн. штрафа на ПАО «Донгорбанк» за непредоставление информации на официальный запрос в установленный законодательством срок.

В частности, Высший хозсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО «Донгорбанк» 2 марта 2010 года. Кроме того, суд оставил без изменений решение хозяйственного суда Донецкой области и постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

«Решение высшей судебной инстанции четко засвидетельствовало правомерность требований органов Антимонопольного комитета относительно получения от банковских учреждений всей необходимой для проведения исследования информации, – сообщил исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. – Я надеюсь, что из этого дела топ-менеджеры банков сделают правильный вывод и не будут больше осуществлять действия, которые могут препятствовать антимонопольным расследованиям».

Напомним, Донецкое областное отделение АМК оштрафовало ПАО «Донгорбанк» за неподачу информации в апреле 2009 года. Свои действия банк мотивировал тем, что запрашиваемая информация относительно владельцев акций хлебозаводов Донецкой области является банковской тайной.

17 ноября 2009 года Донецкий апелляционный хозяйственный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу «Донгорбанка», а решение хозяйственного суда Донецкой области – без изменений.

15 сентября 2009 года хозяйственный суд Донецкой области отказал в удовлетворении иска «Донгорбанка» о признании недействительным решения АМК и удовлетворил встречный иск Донецкого отделения АМК относительно принудительного взыскания штрафа.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года Государственная налоговая администрация Украины (ГНА) инициировала подачу законопроекта, которым предлагалось упростить процедуру получения от налогоплательщиков, Национального банка Украины и коммерческих банков информации об объемах и обороте средств на счетах субъектов предпринимательской деятельности, в том числе о валютной выручке. На сегодняшний день для получения таких данных необходимо соответствующее решение суда. ГНА предлагает упразднить это требование. «Пользуясь достаточно широкими трактовками определенного в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» понятия «банковская тайна», банки отказывают контролирующим органам в предоставлении практически всех документов о деятельности клиентов (например, кредитные, депозитные и другие договора), что практически делает невозможным подтверждение проведенных расходов», – отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В ГНА также считают, что действующим законодательством предоставляются определенные привилегии украинским банкам по сравнению с другими налогоплательщиками в части раскрытия информации о собственных операциях, связанных с определением доходов и расходов и, соответственно, с налогообложением.