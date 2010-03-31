"Платинум Банк" остается заинтересованным в Банке "Надра"

"Платинум Банк" остается заинтересованным в активах и пассивах Банка "Надра".

Об этом сообщил генеральный директор банка Грегори КРАСНОВ в ходе интернет-конференции.

«Что касается Банка "Надра", учитывая сложную политическую ситуацию вокруг него, мне сложно предсказывать, получиться эта сделка или нет. Но если "обновленные" Кабмин и НБУ будут хотеть это обсуждать, мы своей позиции не меняем, и остаемся открытыми для дискуссии», - сказал Г.КРАСНОВ.

При этом он напомнил, что "Платинум Банк" инициировал в 2009 году проведение подобной сделки с активами и пассивами "Укрпромбанка", однако получил официальный отказ от Национального банка Украины.

«Официальным основанием служило то, что мы не готовы были инвестировать деньги в капитал "Укрпромбанка". Хотя наше предложение было на сделку по передаче активов-пассивов. Именно такая сделка была, в конце концов, реализована с "Родовидом", но при привлечении бюджетных средств. Наше предложение на бюджетные средства не претендовало», - сказал Г.КРАСНОВ, назвав решение по "Укрпромбанку" политическим.

В "Платинум Банке" считают, что их предложение по решению вопроса с указанными проблемными банками для бюджета страны является более выгодным.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года Г.КРАСНОВ заявлял, что если речь будет идти о передаче активов и пассивов Банка «Надра» на уровне до 5 млрд. грн., то "Платинум Банк" это сможет сделать без повышения своего уставного капитала. Если сумма будет выше, то банк также в состоянии осуществить эту сделку, но для этого необходимо будет провести допэмиссию, которую согласны поддержать как IFC, так и Европейский банк реконструкции и развития.

В конце января т.г. Нацбанк принял решение отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации ООО «Укрпромбанк», перед этим часть его активов и пассивов была переведена в докапитализированный при участии государства "Родовид Банк".

В Банке "Надра" 11 февраля т.г. была продлена работа временной администрации еще на один год.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» /Киев/ зарегистрировано 10 января 2005 года.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 1,217 млрд. грн., обязательства – 853,981 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1,013 млрд. грн., собственный капитал – 362,688 млн. грн., уставный капитал - 380,567 млн. грн.

Чистая прибыль «Платинум Банка» по итогам 2009 года составила 771 тыс. грн.

Единственным акционером банка, который владеет 100% акций, по данным Нацбанка Украины выступает IMB Group Public Ltd (Кипр).