Президент возобновил регистрацию налоговых накладных

Президент Украины возобновил распоряжение правительства от 23 сентября 2009 года № 1178-р, которым введена регистрация налоговых накладных налогоплательщиков – продавцов товаров (работ, услуг) в Общем реестре налоговых накладных, отменив Указ Президента Украины от 29 октября №972.

Соответствующий Указ № 462/2010 размещен на официальном сайте главы государства.

Напомним, в октябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины «Вопросы Общего реестра налоговых накладных».

Правительство своим решением от 23 сентября 2009 года ввело регистрацию налоговых накладных налогоплательщиков – продавцов товаров (работ, услуг) в Общем реестре налоговых накладных и уполномочило Государственную налоговую администрацию Украины установить порядок ведения этого Реестра.

Кабинет министров Украины также установил, что налоговая накладная предоставляется покупателю товаров (работ, услуг) после внесения сведений о ней в Реестр.

В случае нарушения продавцом установленного порядка регистрации налоговых накладных Государственная налоговая администрация Украины имеет право проводить проверку достоверности указанных налогоплательщиком сумм налоговых обязательств с целью установления права покупателя на включение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит. Поступление в орган государственной налоговой службы информации о выявлении разногласий в данных налоговой накладной и Реестра является основанием для проведения внеплановой выездной проверки продавца и покупателя, а несоответствие данных, указанных в налоговой накладной, данным Реестра не освобождает продавца от обязанности включения суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период, при этом покупатель теряет право на налоговый кредит в соответствии с налоговой накладной, если сумма налога на добавленную стоимость согласно накладной не отображена продавцом в налоговой декларации или продавец не провел в полном объеме расчеты с бюджетом по такой декларации.