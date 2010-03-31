Экономист: с начала года гривня укрепилась к доллару на 0,9%

С начала 2010 года гривня укрепилась к доллару на 0,9%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, в среду, 31 марта, на украинском валютном рынке царило спокойствие. «Благодаря тому, что Национальный банк снова поддержал внутридневную стабильность курса путем оглашения своей заявки на покупку долларов в начале торговой сессии, на рынке не наблюдалось значимых движений обменного курса», - считает экономист.

Алексей БЛИНОВ подчеркнул, что в течение среды курс был стабильным и прочно держался курса интервенции НБУ, составившего 7,924 грн./долл. Межбанковский валютный рынок сегодня закрылся котировками 7,9210-7,9250 грн./долл., то есть курс гривни к доллару практически не изменился.