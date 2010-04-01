Межбанк: доллар продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9120/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2688/0,2693, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6725/10,6945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3489/1,3491 (среда – 1,3422/24).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9240.