Доллар продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9120/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9150/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2693, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2698. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 29,3650 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3489/1,3491, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6725/10,6945, к 12:00 цены повысились до 10,6795/10,6960.

Между тем, сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 31 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 31 марта и сегодня составляет 10,58 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,64 грн./евро, по продаже – в пределах 10,67-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 марта незначительно изменился и сегодня составляет 0,2628/0,2694 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2655 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,60 грн./евро, курс продажи – на 0,3% – до 10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 31 марта почти без изменений – 0,2633/0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,928 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,85/7,92 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,863/7,928 грн., евро – 10,54/10,74 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,925, к евро – 10,682108, к российскому рублю – 0,26868.