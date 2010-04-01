Межбанк: доллар остался на уровне вчерашнего дня

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9120/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9245. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2693, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2698. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2695/0,2696. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4075 (-0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3475/1,3560. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6725/10,6945, к 12:00 цены повысились до 10,6795/10,6960. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6905/10,6985.