Объем золотовалютных резервов Украины превысил 25 млрд. долларов
Об этом сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий Литвицкий
Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на конец марта т.г. составил 25,125 млрд. долл. (на конец февраля т.г. - 24 млрд. 148,1 млн. долл. - УНИАН).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в четверг.
«Мы покупаем валюту не для того, чтобы зафиксировать курс… Мы покупаем, потому что мы хотим поддержать адекватное денежное предложение, адекватное в фазе разогрева экономики, мы покупаем для того, чтобы пополнить международные валютные резервы… 25,125 млрд. долл. - такие наши резервы. Это практически тот уровень, который мы имели год назад – на 400 млн. долл. меньше», - пояснил В.ЛИТВИЦКИЙ.
При этом, он подчеркнул, что в отличии от прошлого года, эти средства не заимствованные, а полученные от продажи валюты населением, нерезидентами и экспортерами.
Относительно состояния монетарных агрегатов, В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что по состоянию на 29 марта т.г. монетарная база в Украине с начала прошлого месяца выросла на 4,1%, в прошлом году за март – на 2,3%. С начала т.г. рост монетарной базы составил 1,8%, в прошлом году за январь-март - «минус» 4,9% по монетарной базе.
Рост денежной массы с 1 по 29 марта составил – 2%, в прошлом году за март - «минус» 1%. С начала года масса выросла на 0,6%, а в прошлом году за январь-март она сократилась на 9,6%.
Говоря о прогнозном уровне экономического роста Украины, В.ЛИТВИЦКИЙ выразил мнение, что по итогам т.г. необходимо ориентироваться на рост ВВП 3-4%. При этом он назвал недостаточно амбициозными правительственные прогнозы по инфляции в 2010 году на уровне 13,1%.
«Я предложил бы вариант следующий, как минимум инфляцию ориентировать на уровне меньше уровня предыдущего года 12,3%, как максимум, чтобы она не выходила из показателя, который измеряется двузначным числом… Максимум – меньше 10%, минимум – меньше, чем в прошлом году», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.
Представитель Нацбанка считает, что возможное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть нейтрализовано по своему влиянию на инфляцию путем снижением спроса на другие товары и услуги, а также снижением инфляции по другим сегментам.
«50% потребительской корзины – это продовольственные товары. Если правительство и все, кто причастен к принятию решений, смогут направить тенденцию движения продовольственных товаров не на повышение, а хотя бы на удержание стабильного курса, не говоря уже о понижении цен, мы сможем нейтрализовать повышение тарифов», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.
Также он считает приемлемым планирование дефицита государственных финансов Украины в 2010 году на уровне 6,7% от ВВП. Эксперт также высказался за целесообразность предусмотреть возможность ежеквартального пересмотра госбюджета.