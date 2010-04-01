Доклад НАНУ: выплаты по госдолгам составят почти 56 млрд. грн.

Общие выплаты по государственным долгам Украины, которые необходимо будет провести в текущем году, составляют 55,9 млрд. грн, из которых 37,3 млрд. грн. – по внутренним долгам и 18,6 млрд. грн. – по внешним.

Такие данные Министерства финансов Украины содержатся в Национальном докладе «Новый курс: реформы в Украине 2010-2015 годов», подготовленном Национальной академией наук Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, подчеркивается в документе, напряженная ситуация по обслуживанию внешнего корпоративного долга Украины в 2010 г. сохраниться.

При этом в докладе отмечается, что пик расчетов по долговым обязательствам для Украины будет в 2013 году.

«Долговое давление на Государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ. Однако при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (внутреннего государственного долга, кредитов МФО и неконтролированное предоставление государственных гарантий) может спровоцировать кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 гг. А суверенный дефолт, кроме отсечения государства от мировых кредитных рынков, будет иметь еще и такие негативные последствия как уменьшение объемов внешней торговли, прекращение внешнего финансирования корпоративного сектора, торможение внутреннего кредитного процесса, нарастание панических настроений на валютном рынке», - отмечается в докладе.

Как сообщал УНИАН, доклад «Новый курс Украины: реформы 2010-2015 годов» подготовлен НАН Украины и одобрен на заседании президиума академии. Документ под редакцией академиков Валерия ГЕЕЦА, Эллы ЛИБАНОВОЙ, Николая ЖУЛИНСКОГО, Алексея ОНИЩЕНКО, члена-корреспондента НАНУ Анатолия ДАНИЛЕНКО, подготовлен для представления Президенту, правительству и Верховной Раде.