Fitch подтвердило рейтинги Киева на уровне «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги г. Киева: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" с "негативным" прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг города с уровня "AА-(ukr)" до "A(ukr)". Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу – "негативный".

Рейтинговое действие отражает повышение рисков рефинансирования, подверженность валютному риску, а также ухудшение бюджетных показателей города и сократившуюся позицию ликвидности. Рейтинги также учитывают статус города, как столицы Украины, и его хорошо диверсифицированную экономику. "Негативный" прогноз отражает повышение риска рефинансирования по долговым обязательствам с погашением 15 июля 2011 г. и неопределенные перспективы по бюджету города на 2010 г., который еще предстоит утвердить.

По данным Fitch, прямой долг Киева повысился до 5,6 млрд. грн. на конец 2009 г., или 47,3% текущих доходов (2008 г. - 33,1%). Прямой долг в значительной мере состоит из номинированных в долларах США долгосрочных облигаций, представляющих собой участие в кредите, на общую сумму 700 млн. долл., что подвергает город валютному риску. Киеву предстоит рефинансирование 50% прямого долга в июле 2011 г., включая внутренние кредиты на сумму 1,2 млрд. грн. и облигации, представляющие собой участие в кредите, на 200 млн. долл. С учетом сокращающейся позиции ликвидности у города, амортизация долга в будущем значительно увеличит давление в плане рефинансирования на его бюджет. Условный риск у Киева является умеренным и обусловлен, главным образом, долгом компаний госсектора города.

Статус Киева, как столицы Украины, продолжит поддерживать его рейтинги, так как Fitch полагает, что способность города получить доступ к краткосрочной ликвидности от национального казначейства является сглаживающим фактором применительно к повысившемуся риску рефинансирования. Экономика столицы является диверсифицированной и обеспечивает широкую налоговую базу для бюджета Киева, при этом поддерживая показатели благосостояния выше среднего уровня по стране. На долю Киева приходилось 18,9% ВВП страны, и его экономика испытает благоприятное воздействие при возможной стабилизации национальной экономики в 2010 г.