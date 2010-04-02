Европейский финансовый сектор будет реформирован

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении реформировать европейский финансовый сектор. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи двух европейских лидеров в резиденции британского премьера в английском г.Эллсборо близ Лондона, передает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ. Таким образом, во время переговоров Г.Браун и А.Меркель сошлись во мнении о необходимости интенсивного развития сотрудничества по данному вопросу, а также дальнейшего совершенствования европейской экономики.

По словам самого федерального канцлера, "тесное сотрудничество Германии и Великобритании в рамках Евросоюза может стать важным вкладом в совместную деятельность".

Кроме того, стороны обсуждали вопросы развития мирных переговоров по Ближнему Востоку, а также иранскую ядерную проблему. В частности по итогам проведенных переговоров премьер и канцлер заявили о необходимости "применения санкций против Тегерана, а также продолжения работы по данному вопросу с остальными членами мирового сообщества".

Стоит также отметить, что во время визита А.Меркель в Соединенное Королевство федеральный канцлер была награждена медалью короля Чарльза II за "выдающийся вклад в развитие научных исследований Великобритании".