С МВФ заключат новое соглашение?

Правительство предлагает заключение нового соглашения о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Атанасиосом АРВАНИТИСОМ 1 апреля.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, А.АРВАНИТИС отметил существенное продвижение во взаимопонимании сторон, достигнутое во время работы миссии с Министерством финансов, Министерством топлива и энергетики, а также значительное улучшение ситуации с планами по выведению НАК «Нафтогаз Украины» на работу без поддержки из государственного бюджета.

«Мы считаем, что Министерство финансов на правильном пути относительно улучшения поступлений в бюджет и оптимизации расходов, - заявил глава миссии. – МВФ готов оказать техническую помощь для проработки мер по улучшению дисциплины поступлений, которые учитывают успешный мировой опыт».

А.АРВАНИТИС отметил, что миссия поддерживает намерение правительства Украины ограничить дефицит бюджета в 2010 году 6 процентами.

В свою очередь Н.АЗАРОВ сказал, что «старая программа не включала вопросов реформирования экономики, и потому, если говорить об осуществлении реформ в течение нескольких лет, то целесообразно поставить точку в старой программе, и начать новую, с новым финансированием». При этом премьер-министр отметил, что если руководство МВФ поддерживает такой вариант, то правительство Украины готово к его реализации.

В свою очередь руководитель миссии Европейского департамента МВФ А.АРВАНИТИС выразил поддержку в вопросе подписания нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, которое бы, по его словам, дало возможность правительству Украины уже начать работу по реализации стратегических реформ в экономике, банковской сфере. Он также поблагодарил правительство за приложенные усилия по организации работы миссии в Украине. «Это позволило лучше понять позицию, которую занимает украинская сторона в тех направлениях экономической политики, которые она готова разрабатывать», - сказал представитель МВФ.

1 апреля техническая миссия МВФ завершила свою работу в Киеве. По мнению руководителя миссии, на будущей неделе МВФ будет готов передать украинскому правительству проект меморандума.