Межбанк: торги по доллару - 7,9140/7,9250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9140/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2707/0,2712, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7345/10,7795.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3559/1,3561 (четверг - 1,3489/91).

В четверг, 1 апреля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9240.