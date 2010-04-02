Межбанк к 12.00: доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9140/7,9250, к 12:00 сузился спрэд - 7,9200/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе празднуют Католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по европейской валюте возможны только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2707/0,2712, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2712. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,2249 (-0,1826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3559/1,3561, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками - 10,7345/10,7795, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7310/10,7420.