Азаров надеется, что меморандум с МВФ будет подписан в мае

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что новая программа (меморандум) сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет подписана уже в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты работы миссии МВФ в Украине.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение по главному элементу программы – бюджету на 2010 год.

«Мы договорились, что в пределах ориентировочно 6% допускается с точки зрения МВФ дефицит бюджета. И мы также договорились, что это наше внутреннее дело – Украины и украинского правительства, каким образом обеспечить соответствующий дефицит бюджета. То есть меморандум не должен содержать никаких детализаций, предписывать что-то украинскому правительству и так далее. Будут установлены общие параметры. Мы такой конструктивной позицией представителей фонда удовлетворены», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в ходе переговоров с миссией МВФ обсуждался проект реформ, которые необходимо будет провести. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что работа над меморандумом с МВФ начата уже с сегодняшнего дня. «В течение апреля такой меморандум будет подготовлен... Таким образом, мы рассчитываем, что в мае у нас будет возобновлено сотрудничество с МВФ», – сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в апреле Вашингтон посетит делегация украинских специалистов, где планирует в рамках ежегодных собраний руководства МВФ обсудить вопросы, связанные с подготовкой новой программы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что в скором времени намерен провести переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в Вашингтоне (США).

С.ТИГИПКО отметил, что его визит в США состоится после того, как 2 апреля в Киеве завершит работу миссия МВФ.