Межбанк: доллар немного снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9250, к 12:00 сузился спрэд – 7,9200/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9225/7,9240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

В Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с чем торги по европейской валюте были возможны только валютированием ТОМ. На торгах по американской валюте стабильность сохранилась.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2707/0,2712, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2712. К закрытию цены установились на уровне 0,2711/0,2712. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2100 (-0,1975).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3545/1,3590. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е индикативными котировками 10,7345/10,7795, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7310/10,7420. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 10,7320/10,7380.