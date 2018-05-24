Депортация доллара из СНГ: Россия придумала, как подмять под себя...

Первоапрельское заседание министров финансов стран-членов Содружества Независимых Государств хоть и состоялось в юморной день, намека на шутку не имело. Его результаты достаточно настораживают, особенно с учетом направленности новой украинской власти. Ее упорство в том, чтобы доказать свою состоятельность в битве за цену газа ничем не уступает настойчивости главы российского правительства в осуществлении идеи фикс – восстановить господство РФ на постсоветском пространстве, другими словами - возродить СССР.

С чего начнется СССР?..

И начало положено – Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Он пока имеет больше проблем, чем положительных результатов. Об этом писалось много, и не хочется тратить время на перечисление всех «невероятных благ» российских идей. Но, по всей вероятности, «паранойя» начинает прогрессировать. Так, на упомянутом заседании постоянно действующего совещания министров финансов государств СНГ, которое состоялось в четвертый раз, обсуждались два вопроса: о состоянии национальных экономик стран СНГ и о выполнении Плана совместных мер государств Содружества по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса на 2009-2010 годы. Этот документ был одобрен главами государств на саммите СНГ в Кишиневе в октябре прошлого года и утвержден главами правительств в Ялте в ноябре 2009 года.

А в преддверии заседания, 10 марта, в Москве в Исполкоме СНГ состоялось заседание экспертной группы по изучению возможностей более широкого использования национальных валют государств СНГ во взаиморасчетах по экспортно-импортным операциям.

Среди мер, предусмотренных планом, - устранение межгосударственных барьеров во взаимной торговле, скоординированная защита внутренних рынков государств СНГ от недобросовестной конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов третьих стран, проведение координированной политики по поддержке промышленности, рынков продовольствия и других товаров.

Все это, согласно заявлению председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, помогло бы преодолеть наиболее острые фазы кризиса. Хороший метод воплощения идеи – борьба с последствиями кризиса…

***Содружество Независимых Государств (СНГ) создано в декабре 1991 года. В принятой декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии на началах суверенного равенства. СНГ объединяет: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.

В сентябре 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства. В 1995 году были подписаны Соглашение об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Соглашение о создании Сообщества Суверенных Республик в составе Беларуси и России с созданием соответствующих координационных органов. Решением Межгосударственного Совета четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в феврале 1999 года Республика Таджикистан признана полноправным участником Таможенного союза.

В октябре 2000 года главами государств пяти стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В настоящее время Армения, Молдова и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС. 25 декабря 2005 года к этой организации присоединился Узбекистан.

В сентябре 2003 года четырьмя странами - Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной было подписано соглашение о формировании ЕЭП (Единого экономического пространства).

Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осуществляется через его координирующие институты (уставные органы, исполнительные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ).

А вот уже результат рассмотрения этих вопросов. Как заявил по итогам саммита 1 апреля вице-премьер-министр финансов РФ Алексей Кудрин, участники заседания (министры финансов и главы Центробанков СНГ) договорились расширить использование национальных валют во взаимной торговле.

«Мы сейчас ведем работу, чтобы политика наших Центральных банков, взаимный режим расчетов позволяли расширить использование национальных валют», — сказал он. По словам вице-премьера, для этого потребуется упростить расчет в национальных валютах. В частности, должны появиться взаимные котировки валют стран СНГ. «Сейчас котировки осуществляются через третью валюту - доллар или евро. Это условные курсы, прямых котировок нет», — сказал А.Кудрин. По его мнению, отсутствие прямых котировок осложняет оценку стоимости товаров на рынке.

Также он отметил, что уже сейчас расчеты с белорусскими предприятиями зачастую ведутся в рублях. «Это выбор самих хозяйствующих субъектов», - уточнил вице-премьер, добавив, что предприятия сами выбирают, в какой валюте им удобнее осуществлять расчеты. А.КУДРИН также отметил, что у России уже есть опыт по расчетам в национальной валюте с Китаем.

Как говорится, отсюда поподробней. То есть Россия собирается выгнать доллар за пределы СНГ. Сильно раскрученная тема смещения доллара как резервной валюты не прошла (поговаривали, что именно Китаю и РФ был выгоден сценарий скандала, который раскручивался в разгар кризиса), и теперь войну с «зеленым» начинают на региональном уровне.

Не останавливаясь на достигнутом...

И почву для этого готовят основательно. На упомянутом заседании Россия предложила участникам СНГ подписать конвенцию о свободной торговле, правда, с оговоркой, что это не будет обязывать войти в Таможенный союз.

Как заявил после встречи с премьер-министром Николаем Азаровымпервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов , «сейчас наступило время, когда мы в состоянии и нам крайне необходимо выработать общие подходы, двусторонние и многосторонние, к торговле. Это можно сделать в рамках конвенции СНГ, и мы должны понимать, на какие изъятия в настоящий момент следовало бы пойти или вообще отказаться от таковых, что практически невозможно. Но вот те ограничения, которые будут при институте свободной торговли, - о них нам надо договориться со всеми партнерами". "Заключение такого соглашения не подразумевает вхождения всех государств, подписавших эту конвенцию, в Таможенный союз", - пояснил он. Вице-премьер отметил, что Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси только формируется и его механизмы еще нуждаются в отработке, чтобы они "работали как часы".

И.Шувалов также пригласил украинских экспертов "внимательно проанализировать всю нормативную базу, которая есть по Таможенному союзу". "Мы собираемся сейчас провести целый ряд встреч с Европейским Союзом и США для того, чтобы продемонстрировать все основные институты Таможенного союза. И мы подтверждаем, что институты Таможенного союза базируются на основных принципах деятельности ВТО и никаким образом не противоречат основным принципам Европейского Союза", - подчеркнул И.Шувалов. В ответНиколай Азаров заявил, что Украина готова к углублению сотрудничества с Российской Федерацией…

Другими словами, начинайте «братья меньшие» изучать и рассматривать, пока вам дают время. И что самое интересное, что в «новой» на сегодня Украине на эти посылы откликаются. Уж очень верят в «газовую» помощь, МВФ со своими прагматичными расчетами, видно, выживаемость ставит под вопрос, а тут еще долги поджимают, причем крупнотоннажные (с начала года госдолг увеличился до 38 млрд долл., по оценке экспертов, в совокупности и внутренний, и внешний находится на уровне свыше 100 млрд. долл.).

Эксперты скептически оценивают предложенный режим валют на рынке СНГ. Они считают, что процесс может затянуться надолго, да и валюты мелковаты, чтобы пользоваться спросом на биржах. Очерченный фантазиями рынок ничем не будет отличаться от нынешнего…

Да и главное здесь не в предложенных формах. Очень просто в сегодняшней политической карусели не заметить, как теряешь единственно ценное, с трудом удерживаемое – независимость. Успокаивает только одно – у честной или не совсем коалиции все же хватило ума не окунуться в таможенную авантюру с головой. В тот же день, что заседание в Москве, Рада не поддержала постановление о проведении парламентских слушаний 21 апреля относительно вхождения Украины в Таможенный союз (не секрет, что депутатские слушания всегда заканчиваются четким определением – быть или не быть, рассматривать или нет).

Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет опять-таки в Москве 21 мая. О каких новых инициативах северной соседки пойдет речь и какие заявления будет делать наша власть, покажет время. До этого еще должны состояться газовые переговоры, но намек на их итог уже есть. Минэкономики обнародовало свои инициативы поднять цену газа для населения и предприятий коммунэнерго. Согласно официальному письму, ведомство считает, что дальнейшее административное сдерживание цен на газ для всех групп потребителей приводит к увеличению расходов госбюджета по выплатам компенсации "Нафтогазу" по разнице в тарифах, а также к недополучению госхолдингом выручки, которая должна направляться на наращивание собственной добычи газа. Кроме того, отмечают в министерстве, действие указанного постановления может вызвать дефицит средств «Нафтогаза Украины» для расчетов за импортный газ и к признанию НАКа банкротом.

Другими словами, «регионалы» таким способом предупреждают – на наши поклоны Россия не отреагировала, готовьтесь к худшему, что, впрочем, нам делать не нужно. Мы еще не знаем, что такое лучше…

Нана Черная (УНИАН)