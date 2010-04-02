Руководителем «Ситибанка» в Украине назначен Стивен Фишер

На должность руководителя «Ситибанка» в Украине с 1 апреля 2010 года назначен Стивен ФИШЕР, при условии утверждения регулирующими органами. Об этом сказано в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

«Стивен ФИШЕР сменяет на этом посту Надира ШЕЙХА, который получил новое назначение в Citi Private Bank в Лондоне», – говорится в сообщении.

С.ФИШЕР работает в Citi уже 26 лет, ранее занимал должность руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами в России, Украине и Казахстане.

Справка УНИАН. Акционерное общество "Ситибанк" (Киев) создано в мае 1998 года как банк со 100% иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

На 1 января 2010 года активы банка составили 4,168 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,409 млрд. грн., обязательства – 3,354 млрд. грн., уставный капитал – 66,5 млн. грн., собственный капитал – 814,274 млн. грн.

В 2009 году «Ситибанк» увеличил прибыль на 15% – до 451,452 млн. грн.