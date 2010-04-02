Международной валютный фонд (МВФ) отмечает улучшение экономической ситуации в Украине.

Об этом говорится в обнародованном представительством МВФ в Украине заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА по итогам работы миссии фонда в Украине.

«В период с 24 марта по 2 апреля миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА посетила Киев для обсуждения экономической политики, поддержку которой в рамках соглашения stand-by мог бы предоставить МВФ. Согласно выводам миссии, экономический прогноз для Украины улучшается, наблюдаются признаки постепенного восстановления экономического роста. Дефицит счета текущих операций уменьшился, курс национальной валюты в целом стабилен, а базовая инфляция – хотя все еще и высокая по сравнению со многими другими странами – снижается», – сказал М.АЛЬЕР.

Он сообщил, что миссия достигла значительного прогресса в понимании того, какими являются приоритеты правительства в рамках бюджета на 2010 год. Также значительного прогресса удалось достичь в обсуждении мер по дальнейшему укреплению доверия к банковской системе, в том числе за счет своевременного завершения рекапитализации банков и последующего совершенствования законодательно-нормативной базы.

«Однако, ряд вопросов, в частности, касающихся фискальной политики, остаются неурегулированными. На протяжении следующих недель дискуссии по этим вопросам продолжатся», – отметил М.АЛЬЕР.