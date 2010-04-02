Доллар растет к ведущим валютам

Доллар на торгах в пятницу увеличивается в цене по отношению к ведущим мировым валютам, включая евро и иену, на фоне рекордного за три года роста числа рабочих мест в США, который вселил в инвесторов оптимизм касательно перспектив восстановления крупнейшей в мире экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. На торгах в пятницу доллар подорожал к евро до 1,3498 доллара за евро с 1,3585 доллара за евро днем ранее. Доллар также укрепился к иене - до 94,47 иены за доллар с 93,89 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,52% - до 81,19 пункта. "Восстановление на рынке труда набирает обороты", - прокомментировал отчет Минтруда США по занятости стратег по валютам UBS AG Амелия Бордо (Amelia Bourdeau). В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за прошлый месяц увеличилось на максимальную с марта 2007 года величину - 162 тысячи. Уровень безработицы в марте не изменился и составил 9,7%. Кроме того, Минтруда США пересмотрело динамику количества рабочих мест в феврале - согласно уточненным данным, в феврале экономика потеряла лишь 14 тысяч рабочих мест против первоначальной оценки в 36 тысяч. Несмотря на то, что число вновь созданных рабочих мест в марте оказалось ниже прогнозируемого (аналитики, опрошенные интернет-порталом dailyFX.com, ожидали увеличения в отчетном периоде новых рабочих мест на 190 тысяч), положительные показатели по большинству секторов рынка труда указывают на "достаточно благоприятный новостной фон"по экономике США, считает стратег по валюте Scotia Capital Камилла Саттон (Camilla Sutton). "В целом, это свидетельствует об увеличении темпов восстановления экономики, - приводит интернет-издание The Wall Street Journal слова Саттон. - Это также означает, что Федеральная резервная система подошла на один шаг ближе к возможности увеличения базовой процентной ставки". Дополнительным сигналом, свидетельствующим об улучшении ситуации на рынке труда США, стало снижение числа первичных заявок на пособия по безработице за неделю, завершившуюся 27 марта, на 6 тысяч - до 439 тысяч. Волатильность курса доллара к мировым валютам, наблюдавшаяся после публикации отчета Минтруда, вызвана тем, что около одной трети увеличения новых рабочих мест пришлось на временно занятых в рамках госпрограмм работников. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что до полного восстановления на рынке труда США должно пройти еще некоторое время.