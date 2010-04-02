Эксперт: золото снова подорожает

Стоимость золота в апреле должна вырасти до уровня начала марта.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «ослабление доллара США и восстановление европейской экономики будут этому сопутствовать, вследствие чего увеличатся покупки со стороны инвесторов, а значит, спрос на желтый металл будет повышен».

Как объяснил В.СКИДАН, инвесторы часто покупают золото в целях хеджирования от слабости доллара. Кроме того, слабый доллар делает сырьевые товары менее дорогими для держателей других валют, что может помочь спросу.

По словам эксперта, банковские металлы на этой неделе продолжили уверенный рост. «Цены по многим из них просто зашкаливают, перегрев виден и без технических сигналов. Однако ралли продолжается, и дешевые деньги в совокупности с восстановлением мировой экономики разгоняют активы по всем фронтам», - отметил он.

В.СКИДАН сообщил, что золото на мировых рынках на этой неделе было отмечено в диапазоне 1090-1127 долларов за тройскую унцию. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 282,4-291 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.