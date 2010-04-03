Экономист: за неделю гривня подешевела на 0,2%

За прошедшую неделю гривня подешевела к доллару на 0,2%, причем вся девальвация произошла за один день – понедельник, 29 марта.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «в пятницу, 2 апреля, украинский валютный рынок продолжил идти в фарватере Национального банка Украины». Курс интервенции НБУ остался неизменным на уровне 7,924 грн./долл., и игроки рынка продолжали держать свои котировки у этой отметки, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как отметил экономист, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,9225-7,9240 грн./долл. Курс гривни к доллару в этот день практически не изменился, добавил он.