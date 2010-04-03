Украина по инфляции обогнала остальные государства СНГ

Наибольший уровень инфляции в январе-феврале т.г. по отношению к соответствующему периоду 2009 года среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) зафиксирован в Украине (11,3%), а наименьший - в Киргизии (1,8%).

Об этом сообщается на сайте Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Годовой уровень инфляции в среднем по странам СНГ в январе-феврале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 8%.

По данным комитета, в Армении инфляция составила 8,2%, в России - 7,6%, в Казахстане - 7,4%, в Беларуси - 6,2%, в Таджикистане - 5,4%, в Молдове - 4,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в феврале 2010 года, по сравнению с январем, инфляция составила 1,9%, с начала года – 3,7%.

Согласно данным ведомства, инфляция в феврале текущего года, по сравнению с февралем 2009. составила 11,3%.