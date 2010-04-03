Эксперт: прогнозы по паре евро/доллар остаются медвежьими

Средний и долгосрочный прогнозы по валютной паре евро/доллар остаются медвежьими.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что сейчас евро/доллар торгуется в зоне 1.3560/50. Пробитие уровня может открыть дорогу для дальнейшего снижения, первичной целью которого станет отметка 1.3500. Сильные уровни поддержки отмечены на 1.3450, 1.34 и, далее, 1.3380. Дальнейшие цели – 1.33, 1.3270 и 1.32.

По словам эксперта, в настоящее время на волне возобновления тяги к рисковым активам доллар укрепился к японской валюте, подешевев при этом против евро и других конкурентов. Обратная корреляция между долларом США и американским фондовым рынком постепенно начинает ослабевать. Ликвидность к концу недели снизилась в преддверии затяжных пасхальных выходных.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «внимание трейдеров по-прежнему приковано к долговым проблемам Греции, а очередной круг скептицизма возник вокруг способности государства благополучно сократить свой фискальный дефицит и профинансировать крупные долговые обязательства во втором квартале». Кроме того, большинство аналитиков на рынке продолжает говорить о том, что ФРС пойдет на повышение ставок раньше, чем Центробанк Объединенной Европы.

Эксперт также отметил, что значительный положительный прирост количества созданных новых рабочих мест в экономике США должен стать первым с момента начала рецессии. ФРС США объявила о проведении заседания в понедельник, 5 апреля, "для анализа и определения предварительной и дисконтной ставок, которые будут взиматься Федеральными резервными банками", говорится в пресс-релизе. «Проведение этого заседания ожидалось, однако названная дата стала полной неожиданностью», - объяснил В.СТЕЛЬМАХ.